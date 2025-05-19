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        Adıyaman'da Üniversite öğrencilerine YEDAM tanıtımı ve bağımlılık eğitimi verildi

        Adıyaman'da Üniversite öğrencilerine bağımlılık eğitimi verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 14:09 Güncelleme: 19.05.2025 - 14:26
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        Adıyaman'da Üniversite öğrencilerine YEDAM tanıtımı ve bağımlılık eğitimi verildi
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        Adıyaman'da Üniversite öğrencilerine bağımlılık eğitimi verildi

        Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Adıyaman Şubesi ekiplerince, "Afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi" programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

        Eğitimde, alkol, madde, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılıkları hakkında detaylı bilgi paylaşıldı.

        Bağımlılıkla mücadele yöntemlerinin anlatıldığı programda, gençlerin destek alabilecekleri YEDAM merkezleri tanıtıldı.

        Katılımcılara, ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sunan 115 YEDAM Danışma Hattı hakkında da bilgi verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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