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        Adıyaman'da çiftçilere bal süzme ve üzüm sıkma makinesi dağıtıldı

        Adıyaman'da,çiftçilere bal süzme makinesi, üzüm sıkma makinesi ve arı kovanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:12 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:12
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        Adıyaman'da çiftçilere bal süzme ve üzüm sıkma makinesi dağıtıldı
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        Adıyaman’da,çiftçilere bal süzme makinesi, üzüm sıkma makinesi ve arı kovanı dağıtıldı.

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından yüzde 70 hibe oranıyla desteklenen "Afet Bölgesi Adıyaman İlinde Üretim ve İstihdam İçin Arıcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" ile "Adıyaman Balcılığının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında15 üreticiye birer bal süzme makinesi, 52 üreticiye 10’ar adet arı kovanı, 144 üreticiye ise birer üzüm sıkma makinesi teslim edildi.

        Adıyaman Valisi Osman Varol, programda yaptığı konuşmada, devletin tüm kurumlarıyla birlikte bölgede üretim ve istihdamı artırmak amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Varol, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanlığımızın önderliğinde, tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir gayret içerisindeyiz. Bugün burada lansmanını ve dağıtımını gerçekleştirdiğimiz bu iki proje, bu geniş vizyonun ve çalışma azmimizin önemli göstergelerinden yalnızca ikisidir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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