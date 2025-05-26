AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, gençlerle bir araya geldi

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da düzenlenen söyleşide liseli gençlerle bir araya geldi.

Adıyaman Fen Lisesi ve Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Adalet, ahlak ve bilimin ışığında yetişen bir nesil" konulu programlarda öğrencilerle buluşan Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençliğin önemine dikkati çekti.

Söyleşilerde öğrencilere hitap eden Alkayış, ahlaki ve adaletli değerlerle donatılmış, bilimsel bilgiyle güçlendirilmiş bir gençliğin ülkenin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

Alkayış, Türkiye'nin özellikle savunma sanayi, siber güvenlik, yerli yazılım ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerine de değindi.