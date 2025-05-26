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        AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, gençlerle bir araya geldi

        AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da düzenlenen söyleşide liseli gençlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:27 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:27
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        AK Parti Adıyaman Milletvekili Alkayış, gençlerle bir araya geldi
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        AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'da düzenlenen söyleşide liseli gençlerle bir araya geldi.

        Adıyaman Fen Lisesi ve Adıyaman Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Adalet, ahlak ve bilimin ışığında yetişen bir nesil" konulu programlarda öğrencilerle buluşan Alkayış, Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençliğin önemine dikkati çekti.

        Söyleşilerde öğrencilere hitap eden Alkayış, ahlaki ve adaletli değerlerle donatılmış, bilimsel bilgiyle güçlendirilmiş bir gençliğin ülkenin geleceğini şekillendireceğini belirtti.

        Alkayış, Türkiye'nin özellikle savunma sanayi, siber güvenlik, yerli yazılım ve yapay zeka alanlarındaki gelişmelerine de değindi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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