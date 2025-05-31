Adıyaman'da "huzurlu sokaklar" denetimi yapıldı

Ayrıca, hakkında arama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanırken, yoklama kaçağı olduğu belirlenen 3 kişi tespit edildi.

Denetimlerde 3 bin 428 kişinin GBT sorgusu yapılırken, 1118 araç, 244 motosiklet, 27 park ve bahçe kontrol edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.