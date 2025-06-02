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        Adıyaman'da mayıs ayında 158 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı

        –Adıyaman'da 2025 mayıs ayı boyunca kamu hastanelerinde toplam 158 bin 723 hasta muayene edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 15:02 Güncelleme: 02.06.2025 - 15:02
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        Adıyaman'da mayıs ayında 158 bin kişi sağlık hizmetinden yararlandı
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        –Adıyaman'da 2025 mayıs ayı boyunca kamu hastanelerinde toplam 158 bin 723 hasta muayene edildi.

        Sağlık İl Müdürlüğü'nden yapıla yazılı açıklamaya göre, kentte 158 bin kişinin sağlık hizmetinden yararlandığı belirtildi.

        Açıklamada, "Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ile sağlık hizmeti alanların sayısı 55 bin 537 olurken, 44 bin 681 hasta ise randevusuz şekilde muayene edildi. İl genelinde MHRS üzerinden randevu aldığı halde muayeneye gitmeyen 7 bin 192 kişi bulunurken, acil servislere başvuran hasta sayısı ise 58 bin 505 olarak kayıtlara geçti." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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