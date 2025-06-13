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        Adıyaman'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 08:51 Güncelleme: 13.06.2025 - 08:51
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        Adıyaman'da trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Adıyaman'da meydana gelen 2 trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Fatih Mahallesi Sakarya Caddesi'nde sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 AAN 162, 02 ABS 106 ve 02 EB 874 plakalı otomobiller ile 02 BL 777 plakalı tır çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Kentte meydana gelen diğer kazada ise Y.K. yönetimindeki 02 AEU 508 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Y.A'ya (17) çarptı.

        Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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