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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 15:56 Güncelleme: 13.06.2025 - 16:05
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        Adıyaman'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
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        Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.

        Gölbaşı Ulu Cami önünde cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik abluka ve saldırılarına tepki gösterdi.

        Grup adına açıklama yapan Mustafa Vakkas Atalay, Filistin'de yaşanan katliamların, vicdan sahibi herkesin yüreğini dağlayan bir trajediye dönüştüğünü belirtti.

        Atalay, "Masum sivillerin hedef alındığı, kadınların, çocukların ve yaşlıların hunharca katledildiği bu zulmü en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu trajik tablo, uluslararası kamuoyunun ve insan hakları savunucularının vicdanında derin yaralar açmaktadır. Bu basın açıklamasıyla, katil İsrail'e lanet, özgürlük ve hayat mücadelesi veren Filistinli kardeşlerimize destek duygularımızı tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

        İsrail aleyhine sloganların atıldığı gösteri, edilen duanın ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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