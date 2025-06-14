Adıyaman'da jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Etkinliğe Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Başsavcı Vekili Mehmet Hakan Doğan, jandarma personeli, şehit ve gazi yakınları ile çok sayıda davetli katıldı.

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