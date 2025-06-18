Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 54 uyuşturucu hap, 172 gram sentetik uyuşturucu, 113 kök Hint keneviri bitkisi, 202 gram Hint kenevir tohumu, hassas terazi ve 17 bin 830 lira ele geçirildi.

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