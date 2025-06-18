Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 54 uyuşturucu hap, 172 gram sentetik uyuşturucu, 113 kök Hint keneviri bitkisi, 202 gram Hint kenevir tohumu, hassas terazi ve 17 bin 830 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Gerilim had safhada! İsrail-İran hattında son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        18 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        ABD Orta Doğu'ya asker uçaklar ve savaş gemileri sevk ediyor
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        Fed'in ve TCMB'nin faiz kararı ne olur?
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        "İsrail'in tüm planları ABD'nin dahil olması üzerine"
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        Çin'den kalkan üç gizemli uçak İran'a mı indi?
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        "Amerikalıların çoğu karşı"
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Netanyahu'dan 1996'dan bu yana aynı iddia!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu'na istenen ceza belli oldu!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Mine'yi boğazını keserek katletmişti! İşte katil kocanın gerekçesi!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Cami inşaatına girdi... Yürekleri yaktı!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Genç kadın mühendis adaylarına destek
        Anneleri için traktör yaptılar
        Anneleri için traktör yaptılar
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Fenerbahçe'de Osayi-Samuel devri kapandı!
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Meta-OpenAI: Yapay zeka ve para savaşı
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kenan Yıldız, Türk futbol tarihine geçti!
        Kız kıza tatil
        Kız kıza tatil

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman'da yangın çıkan evde hasar oluştu
        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybet...
        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybet...
        Gönüllü ressamlar, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara resimlerle umut...
        Gönüllü ressamlar, Adıyaman'da eğitim gören özel çocuklara resimlerle umut...
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 13 yıl 9 ay hapis cezası
        Adıyaman'da arazi kavgası: 5 yaralı
        Adıyaman'da arazi kavgası: 5 yaralı
        Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı
        Adıyaman'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı