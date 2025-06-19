Tut'ta anaokulu öğrencilerine polislerden güvenlik ve trafik eğitimi

Eğitim kapsamında trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, akran zorbalığı, çocuk ve okul güvenliği, mahremiyet eğitimi, polislik mesleğinin tanıtımı, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımı, dijital bağımlılık ve ekran süresi farkındalığı gibi başlıklarda bilgilendirme yapıldı.

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