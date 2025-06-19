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        Adıyaman'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

        Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 12:57 Güncelleme: 19.06.2025 - 12:57
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        Adıyaman'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi
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        Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

        Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek, trafik kuralları, hatalı park, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları, bilişim yoluyla işlenen suçlar, SİBERAY projesi ve genel asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

        Görüşmeler sırasında vatandaşlara broşürler de dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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