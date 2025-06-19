Adıyaman'da polis ekipleri vatandaşları bilgilendirdi

Ekipler, ilçe esnafını ziyaret ederek, trafik kuralları, hatalı park, dolandırıcılık yöntemleri, hırsızlık olayları, bilişim yoluyla işlenen suçlar, SİBERAY projesi ve genel asayiş konularında bilgilendirmelerde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.

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