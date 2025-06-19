Adıyaman'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi

Ayrıca "Uyuma" mobil uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı, “İki Ekmek” adlı kısa film izletildi. NARVAS projesi kapsamında da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılırken, önleyici faaliyetler konusunda da sunum gerçekleştirildi.

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