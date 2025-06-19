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        Adıyaman'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi

        Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:36 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:36
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        Adıyaman'da muhtarlara uyuşturucuyla mücadele eğitimi
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        Adıyaman'da, uyuşturucuyla mücadele kapsamında merkez ve köy muhtarlarına yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Valiliği İdari ve Denetim Müdürlüğü koordinesinde Valilik Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime yaklaşık 160 muhtar katıldı.

        Seminerde "En iyi narkotik polisi anne" projesi tanıtılarak, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin rolüne dikkat çekildi.

        Narko İhbar Hattı'nın (0501 412 02 02) önemi vurgulanırken, vatandaşların ihbar yoluyla sürece katkı sunmasının hayati olduğu belirtildi.

        Ayrıca "Uyuma" mobil uygulaması hakkında bilgi verilerek broşür dağıtımı yapıldı, “İki Ekmek” adlı kısa film izletildi. NARVAS projesi kapsamında da yürütülen çalışmalarla ilgili bilgilendirme yapılırken, önleyici faaliyetler konusunda da sunum gerçekleştirildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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