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        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 11:12 Güncelleme: 23.06.2025 - 11:12
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        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'ın Besni ve Gölbaşı ilçelerinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında Besni ve Gölbaşı ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda M.E, S.B, E.K, S.K, H.B. ve Y.C.K, gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda 267 bin lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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