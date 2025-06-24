Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 13:09 Güncelleme: 24.06.2025 - 13:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        M.Ö. idaresindeki 02 FT 605 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile otomobildeki 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Melek bebeğin ölümünde anne ve babası tutuklandı!
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        Trump'tan Powell'a yine sert sözler
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        İsrail-İran ateşkesiyle ilgili neler biliyoruz?
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Beşiktaş'a Depay önerisi!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Nazlı 3 yaşındaydı! Havuzlu villada öldüren tatil!
        Kalede yeni adaylar!
        Kalede yeni adaylar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Borçlusunu foseptik çukuruna atmıştı! Yargıtay'dan karar!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Facianın izi! Minibüste can pazarı!
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Ivanka Trump, Arnavutluk'un adasını Trump Adası'na dönüştürüyor
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Galatarasay'dan Rodrigo De Paul harekatı!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Damatsız düğün yapmıştı... Ağaçlık alanda ölü bulundu!
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Poz verirken 300 yıllık tabloya zarar verdi!
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
        Adıyaman'da 34 bin 960 hak sahibi yeni yuvasına kavuştu
        Adıyaman'da 34 bin 960 hak sahibi yeni yuvasına kavuştu
        Babasından öğrendiği sepet örücülüğü mesleğini 30 yıldır sürdürüyor
        Babasından öğrendiği sepet örücülüğü mesleğini 30 yıldır sürdürüyor
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı
        Adıyaman'da devrilen otomobildeki çifti ölüm ayırdı
        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybet...
        Adıyaman'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybet...