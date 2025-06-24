Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
M.Ö. idaresindeki 02 FT 605 plakalı otomobil, Adıyaman-Gölbaşı kara yolunun Börgenek köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile otomobildeki 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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