Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 25.06.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.

        Karatilbe köyünde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Sümeyye Dağ, henüz plakası öğrenilemeyen ve manevra yapan M.R.T. idaresindeki traktör römorkunun altında kaldı.

        Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Traktör sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        Damatsız düğün yapmış ölü bulunmuştu! Huzurevine soruşturma!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Beraat etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        "Tarım, Orman ve İnsan" temalı fotoğraf yarışmasında derece giren eserler A...
        "Tarım, Orman ve İnsan" temalı fotoğraf yarışmasında derece giren eserler A...
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı
        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da tefecilik operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası
        Adıyaman'da 34 bin 960 hak sahibi yeni yuvasına kavuştu
        Adıyaman'da 34 bin 960 hak sahibi yeni yuvasına kavuştu
        Babasından öğrendiği sepet örücülüğü mesleğini 30 yıldır sürdürüyor
        Babasından öğrendiği sepet örücülüğü mesleğini 30 yıldır sürdürüyor