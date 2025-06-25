Adıyaman'da traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, traktör römorkunun altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Karatilbe köyünde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Sümeyye Dağ, henüz plakası öğrenilemeyen ve manevra yapan M.R.T. idaresindeki traktör römorkunun altında kaldı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Traktör sürücüsü gözaltına alındı.
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