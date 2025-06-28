Adıyaman'daki trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

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