Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 38 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.A. ve H.M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.