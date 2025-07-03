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        Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'ndeki "kraliçe mezarları" gün yüzüne çıkarılacak

        FATMA NUR CANDAN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Adıyaman'da Kommagene Krallığı'na ait Karakuş Tümülüsü'nde yer alan kraliçe mezarlarının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:08 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:08
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        Adıyaman'da Karakuş Tümülüsü'ndeki "kraliçe mezarları" gün yüzüne çıkarılacak
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        FATMA NUR CANDAN - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Adıyaman'da Kommagene Krallığı'na ait Karakuş Tümülüsü'nde yer alan kraliçe mezarlarının gün yüzüne çıkarılması için çalışmalara başlanacak.

        Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında kentteki ören yerlerinde kazı ve restorasyon faaliyetleri sürdürülüyor.

        Daha önce başlatılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları sonucunda Kral Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiokhis ve torunu Aka'ya ait konumu belirlenen ve ilk iki etap çalışmaları tamamlanan mezarların açılması planlanıyor.

        Adıyaman İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Yelken, kentteki ören yerlerinde sürdürülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

        Kommagene Krallığı döneminde I. Kral Antiochos'un annesi ve kız kardeşlerinin kaldığı yapı olarak bilinen Karakuş Tümülüsü'nde yeni adımlar atılacağını belirten Yelken, "Projelerimizi sürdürdük, hocalarımızla görüştük, Kültür Bakanlığı olarak önümüzdeki süreçte mezarı açma durumumuz söz konusu, bu çok kıymetli bir durum, turizme ekstra etki sağlayacak." bilgisini paylaştı.

        Yelken, bu tür kazıların hem bilimsel yöntemlerle yürütülmesini hem de ziyaretçiye açık alanların güvenle düzenlenmesini hedeflediklerini söyledi.

        - Perre'de gece müzeciliği başlıyor

        Bölgenin tarihsel zenginliğinin giderek daha çok ziyaretçiye açıldığını aktaran Yelken, Nemrut Dağı'ndan aşağı doğru uzanan antik rotada önemli duraklar bulunduğunu belirtti.

        Yelken, Arsemia'nın yaz döneminde krallığın başkenti olduğunu, buradaki Antiochos ile Herakles'in tokalaşma sahnesinin ve 146 satırlık Nomos yazıtının Helenistik döneme ışık tuttuğuna işaret etti.

        Cendere Köprüsü için kamp, karavan ve motokamp alanları planlandığını ifade eden Yelken, doğa dostu konaklama projeleri geliştirdiklerini bildirdi.

        Yelken, Perre Antik Kenti'nin binlerce kaya mezardan oluşan yapısıyla dünyanın nadir nekropark alanlarından biri olduğuna dikkati çekti.

        Antik kentin köyün altında yer aldığını anlatan Yelken, "Kamulaştırmayla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Uzun süreden sonra artık bilimsel kazılarımız başladı burada, kazı evini inşa ettik. Aynı şekilde gece müzeciliğine başlıyoruz Perre Antik Kent'te. Artık özel ışıklandırma sistemleri sayesinde saat 23.00-24.00'e kadar ziyaretçi ağırlayabileceğiz." şeklinde konuştu.

        Yelken, Adıyaman'ın çok sıcak olduğunu, özellikle öğle saatlerinde hava sıcaklığının 42 dereceyi bulabildiğinden gece müzeciliğine geçilmesi gerektiğini kaydetti.

        - "Buranın kültür ve sanat şehri olmasını istiyoruz"

        Adıyaman'da 2022'de 230 bin olan ziyaretçi sayısının 6 Şubat depremleri sonrası 2023'te 45 bine düştüğünü ancak kısa sürede toparlanarak yıl sonunda 161 bine ulaştığını belirten Yelken, 2024 temmuz başı itibarıyla 180 bin ziyaretçiye ulaşıldığını ve yıl sonunda bu sayının 350-360 bin kişiye çıkarılmasını hedeflediklerini söyledi.

        Yelken, Adıyaman'ın yalnızca arkeolojik alanlarıyla değil, kültürel üretim ve sanat organizasyonlarıyla da öne çıkmasını hedeflediklerini vurgulayarak, "Biz, bu şehrin gerçekten kültür ve sanat şehri olmasını istiyoruz. Bunun tohumlarını da atmış bulunmaktayız." dedi.

        Kommagene Bienali'nin her iki yılda bir düzenlendiğini hatırlatan Yelken, bu yıl etkinlik yapılmadığını, gelecek yıl ise filozof Samsatlı Lukianos'a odaklanan kapsamlı kültür programı planladıklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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