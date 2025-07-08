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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa hapis cezası

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15 yıl ile 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 13:41 Güncelleme: 08.07.2025 - 13:41
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan 2 sanığa hapis cezası
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        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanığa 15 yıl ile 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

        Adıyaman 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklar B.K. ile İ.U.D. tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 45 bin idari para cezası verdiği B.K'ya 15 yıl, 37 bin 500 lira idari para cezası verdiği İ.U.D'ye ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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