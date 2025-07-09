Adıyaman'da AFAD'ın çamaşır ve kurutma makinelerini çalan çift yakalandı

Gözaltına alınan çiftin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Çalınan makineler ise AFAD'a teslim edildi.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Ü.Ö. ile S.Ö. olduğunu belirledi.

​​​​​​​Adıyaman'da bir konteyner kentte çamaşır ve kurutma makinesi çaldığı öne sürülen karı koca yakalandı.

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