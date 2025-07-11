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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 12:53 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:53
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        GÜNCELLEME - Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü çalışmalarda, kentte uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 510 gram sentetik uyuşturucu ile 16,71 gram kokain ele geçirdi.

        Gözaltına alınan B.A, Y.T. ve M.K. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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