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        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi

        Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 13:59 Güncelleme: 16.07.2025 - 13:59
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        Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi
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        Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

        Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. katıldı, B.B. ile Y.G. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

        Yaşamını yitiren sporcuların aileleriyle taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel de izledi.

        Mahkeme heyeti başkanı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden talep edilen raporun henüz gelmediğini hatırlatarak, ilk duruşma dinlenilmeyen müştekilere söz hakkı verdi.

        Müştekiler, sanıkların tutuklu yargılanmalarını ve en ağır cezayı almalarını istedi.

        Sanık Y.G., belediye yetkililerine, binanın inşaatı sırasında imalat denetimi yapma konusunda görevli ve yetkili kılan herhangi bir mevzuat bulunmadığını, imar kanunu ilgili hükümlere göre fenni mesul ile müteahhidin sorumlu olduğunu, kendisinin yetkisinin olmadığını, sadece projeyi esaslarına göre incelediklerini belirterek, beraatini istedi.

        B.B., dosyaya sunduğu yazılı ifadesini tekrar ettiğini ifade ederek, sorumluluğun fenni mesulde olduğunu kaydetti.

        Dönemin Belediye Başkan Yardımcısı O.B, ruhsatta imzasının olduğunu projelerde imzasının olmadığını ve sadece idari işlem için imza attığını savundu.

        Sanıklar A.K., F.K. ve M.S.A. da önceki savunmalarını tekrar ettiklerini kaydederek, suçsuz olduklarını ekledi.

        Sanık avukatları, müvekkillerinin suçsuz olduklarını savundu.

        Müşteki avukatları ise sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

        Duruşma savcısı, talep edilen bilirkişi raporunun dosyaya gelmediği için sanıkların duruşmadan vareste taleplerinin reddini istedi.

        Mahkeme heyeti, kısa süren müzakerenin ardından ara kararı açıkladı.

        Bilirkişi raporunun beklenilmesine, sanıkların mevcut durumlarının devamına, duruşmalardan vareste tutulması taleplerinin reddine karar veren heyet, diğer davada 18 yıl hapis cezasına çarptırılan otelin müteahhidi Ahmet Bozkurt'un bu davada tanık olarak dinlenmesi talebinin dosyaya bir katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddine karar vererek, duruşmayı 6 Kasım'a erteledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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