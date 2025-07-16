Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi

Adıyaman'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan Grand İsias Hotel'de, aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılanmasına devam edildi.

Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar O.B, M.S.A, A.K. ve F.K. katıldı, B.B. ile Y.G. ise duruşmaya bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı.

Yaşamını yitiren sporcuların aileleriyle taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel de izledi.

Mahkeme heyeti başkanı, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinden talep edilen raporun henüz gelmediğini hatırlatarak, ilk duruşma dinlenilmeyen müştekilere söz hakkı verdi.

Müştekiler, sanıkların tutuklu yargılanmalarını ve en ağır cezayı almalarını istedi.

Sanık Y.G., belediye yetkililerine, binanın inşaatı sırasında imalat denetimi yapma konusunda görevli ve yetkili kılan herhangi bir mevzuat bulunmadığını, imar kanunu ilgili hükümlere göre fenni mesul ile müteahhidin sorumlu olduğunu, kendisinin yetkisinin olmadığını, sadece projeyi esaslarına göre incelediklerini belirterek, beraatini istedi.