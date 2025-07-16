Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede tartışma sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada A.Y. (20) aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

Girne Mahallesi otogar civarında iki grup arasında henüz öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı.

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