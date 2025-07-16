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        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Adıyaman'ınKahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 19:59 Güncelleme: 16.07.2025 - 19:59
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        Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Adıyaman'ınKahta ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

        Girne Mahallesi otogar civarında iki grup arasında henüz öğrenilmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kısa sürede tartışma sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüşen kavgada A.Y. (20) aldığı bıçak darbesi ile yaralandı.

        Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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