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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da cami açılışı ve temel atma töreninde konuştu:

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da 1995 yılında 8 binden fazla kardeşimiz soykırıma uğradı. Aynı vahşet, bugün Gazze'de yaşanıyor. Vicdansız, ahlaksız, siyonist işgalciler, orada da katliam yapıyor ama biz Müslümanlar, birlik olursak bu karanlıkları aşarız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 14:14 Güncelleme: 19.07.2025 - 14:20
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Adıyaman'da cami açılışı ve temel atma töreninde konuştu:
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da 1995 yılında 8 binden fazla kardeşimiz soykırıma uğradı. Aynı vahşet, bugün Gazze’de yaşanıyor. Vicdansız, ahlaksız, siyonist işgalciler, orada da katliam yapıyor ama biz Müslümanlar, birlik olursak bu karanlıkları aşarız." dedi.

        Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Erbaş, Varlık Mahallesi'ndeki Varlık Camisi'nin temel atma törenine katıldı.

        Daha sonra Yeni Sanayi Mahallesi'nde hayırseverler tarafından yaptırılan Sıdıka Bilen Camisi'nin açılışına iştirak eden Erbaş, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

        Camilerin Müslümanlar için sadece ibadet yeri değil aynı zamanda birer eğitim ve toplumsal dayanışma merkezi olduğunu belirten Erbaş, şöyle konuştu:

        "Camilerimizi cemaatsiz bırakmayacağız inşallah. Çocuklarımızla, gençlerimizle birlikte ibadet edeceğiz, dinimizi öğreneceğiz. İnsanoğlu vefat edince amel defteri kapanır ancak üç kişinin amel defteri kapanmaz. Sadaka-i cariye kapsamında yapılan cami, Kur'an kursu ve eğitim kurumları bu anlamda çok değerlidir. Bu camiyle birlikte yapılan 52 cami ve 14 Kur'an kursuna katkı sunan herkes, amel defteri kapanmayan hayırlı insanlar arasında yer alacaktır."

        Yaz Kur'an kurslarının önemine dikkati çeken Erbaş, "3 milyona yakın çocuğumuz yaz boyunca camilerimizde eğitim alıyor. Camilerimiz, bu yönüyle sadece ibadet yeri değil birer okul, birer mekteptir. Rabb'im camilerimizin eksikliğini göstermesin." dedi.

        Gazze'de soykırım yaşandığına dikkati çeken Erbaş, "Avrupa'nın ortasında, Srebrenitsa'da 1995 yılında 8 binden fazla kardeşimiz soykırıma uğradı. Aynı vahşet, bugün Gazze'de yaşanıyor. Vicdansız, ahlaksız, siyonist işgalciler, orada da katliam yapıyor ama biz Müslümanla,r birlik olursak bu karanlıkları aşarız." diye konuştu.

        Törene Vali Osman Varol, İl Müftüsü Mevlüt Haliloğlu, hayırseverler ve din görevlileri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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