Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:10 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        'İmamoğlu–Gün görüşmesini ben ayarladım'
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bursa'da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu!
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Bakan Fidan'dan Karadağ'la kritik görüşme
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        Cinayeti sosyal medyadan itiraf etti!
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        İbrahim Yıldız yazdı: Futbolumuz can çekişiyor!
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Kartalkaya'da beyanlar alınıyor
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Trump: 2028'de Başkan adayı olmayı çok isterim
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Sosyal konut projesinde merak edilenler
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Kulüplerden bahis tepkisi: O hakemler açıklansın!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Mobil hızda 10 kat artış, sabitte 101. sıra!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız

        Benzer Haberler

        Adıyaman'da 580 gram doğan "Asya" bebek, 108 gün sonra ana kucağına kavuştu
        Adıyaman'da 580 gram doğan "Asya" bebek, 108 gün sonra ana kucağına kavuştu
        Adıyaman'da dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
        Adıyaman'da dini nikahlı eşini silahla yaralayan kişi intihar etti
        Adıyaman'da "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi
        Adıyaman'da "Bağımsızlık için pedalları çeviriyoruz" etkinliği düzenlendi
        Adıyaman'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı
        Adıyaman Havalimanı'nda yangın tatbikatı yapıldı