Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı:

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 11:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        KKTC Başbakanı Üstel, Adıyaman'da Grand İsias Hotel'in depremde yıkılmasına ilişkin duruşmaya katıldı:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve aralarında KKTC'li sporcuların da olduğu 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın üçüncü duruşmasına katıldı.

        Üstel, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma öncesi Adıyaman Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Davanın üçüncü aşaması olan kamu görevlilerinin yargılanması için kente geldiklerini belirten Üstel, depremlerde binlerce kişiyi, KKTC olarak da 72 şampiyon meleği kaybettiklerini ifade etti.

        Üstel, şöyle konuştu:

        "O yaşanan kötü günden beridir Adıyaman'da adalet arıyoruz. Bizim şampiyon meleklerimize sözümüz var. Adalet tecelli edene kadar hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Bizler burada aileler olarak KKTC halkının gözü kulağı Adıyaman'da, biz hukuk mücadelesinin sonuçlanacağı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz."

        Türkiye Cumhuriyeti adaletine güvendiğini ifade eden Üstel, "Bugün kamuda çalışan insanlarımızın duruşması var ve adalet istiyoruz, Burada suçu işleyen sadece bir kişi değil yetkililerin tümüdür ve adalet karşısında hesap vermesini istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine güveniyoruz ve tecelli etmesi için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

        Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da sorumluların cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde, KKTC'den sporcuların da aralarında yer aldığı 72 kişinin yaşamını yitirdiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 6 kamu görevlisinin yargılandığı davanın ikinci duruşması 16 Temmuz'da yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        AVM'de büyük panik! Senegalli milli futbolcuya silah çekti!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        Bugün ve yarın yağış, hafta sonunda güneşli hava var!
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        7 ünlüye takipçisizlik kararı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Sibel'i yumrukla darp eden boksör bıçaklamıştı... Detaylar ortaya çıktı!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Hollanda, Galatasaray'ı konuşuyor: Acı bir akşam!
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Güzellik yarışmasında skandal anlar
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Çekya'da zafer peşinde!
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Ölümcül güzelliğin bilimsel mucizesi
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        Yılın en parlak Süper Ay’ı gökyüzünü aydınlattı
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        "Daha büyük başarıları hayal ettiriyor!"
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        Dünyanın en tehlikeli 10 yeri!
        "Verilmiş sadakam varmış"
        "Verilmiş sadakam varmış"
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Buğlem Berra 14 yaşındaydı... 3 gün önce doğum günüydü!
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Noterlere nöbet zorunluluğu
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Yoğun sis aramaya izin vermiyor... Anne ile oğlunun son görüntüsü!
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Trump: Mamdani kötü başladı
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Bodrum'da su endişesi! Barajlar ölü hacme düştü!
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        Avustralya günde 3 saat ücretsiz elektrik verecek
        81 ilde sahte içki operasyonu
        81 ilde sahte içki operasyonu

        Benzer Haberler

        3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı
        3 ildeki silah kaçakçılığı operasyonunda 34 gözaltı
        Adıyaman'da öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi
        Adıyaman'da öğrenciler Filistin yararına kermes düzenledi
        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Adıyaman'da kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
        Adıyaman merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda 28 şüpheli yakalandı
        2 otomobilin çarptığı kazada ölen polis memuru, memleketine uğurlandı
        2 otomobilin çarptığı kazada ölen polis memuru, memleketine uğurlandı
        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı