        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Adıyaman ve Gölbaşı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 09:33 Güncelleme: 19.11.2025 - 09:33
        Adıyaman'da 3 firari hükümlü yakalandı
        Adıyaman ve Gölbaşı ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

        Çalışma kapsamında, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 3 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

