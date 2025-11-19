Çelikhan'da kış lastiği uygulaması yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği uygulaması yapıldı
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kış lastiği uygulaması yapıldı
Zorunlu kış lastiği uygulamasının 15 Kasım'da başlamasıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amirliği ekipleri, denetim yaptı.
Bu kapsamdan Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi Kepir mevkisinde 100 araç denetlendi.
Denetimlerde eksik evraklar ve kış lastiği olmayan araçlarda 64 bin 699 lira idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.