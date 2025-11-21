Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli kadın ağır yaralandı

        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 11:17 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:17
        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli kadın ağır yaralandı
        Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli kadın ağır yaralandı.

        Y.T. idaresindeki 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş'ye çarptı.

        Ağır yaralanan E.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

