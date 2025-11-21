Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı zihinsel engelli kadın ağır yaralandı
Y.T. idaresindeki 34 DDG 318 plakalı hafif ticari araç, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan E.Ş'ye çarptı.
Ağır yaralanan E.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
