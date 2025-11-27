Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi

        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 27.11.2025 - 11:30
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi
        Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık M.K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.

        Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ile 125 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

