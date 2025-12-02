Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da bu sezon 650 ton civarında bal üretildi

        Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Adıyaman'da, bu sezon yaklaşık 650 ton bal üretildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:42 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adıyaman'da bu sezon 650 ton civarında bal üretildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Adıyaman'da, bu sezon yaklaşık 650 ton bal üretildi.

        İlkbaharda yaylalara çıkarılan yaklaşık 90 bin kovan arıdan 650 ton balın elde edildiği kentte, havanın soğumasıyla birlikte arı yetiştiricileri kovanlarını köylere taşıdı.

        Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, gazetecilere, sezonun sona erdiğini belirterek arıların yaylalardan indirildiğini söyledi.

        Bereketli bir sezon yaşandığını ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:

        "2025 yılının sezon sonuna geldik. Arılarımızı yaylalardan indirdik ve sonbahar bakımlarını tamamlıyoruz. Bu aşamadan sonra herhangi bir müdahalede bulunmadan arılarımızı kışa hazırlayacağız. Sistemimize kayıtlı binin üzerinde arıcımız var. Şu an itibarıyla Adıyaman genelinde 92 bin kovana ulaştık."

        Bu yıl rüzgarlar ve iklim koşullarının etkisiyle rekoltenin bir miktar düştüğünü dile getiren Yiğit, "Bu yıl kovan başına 5 ile 7 kilogram bal aldık. Önceki yıllarda bu miktarın 8 ile 10 kilogram arasında değişiyordu." dedi.

        Kent genelinde toplam 650 ton civarında Adıyaman balı üretildiğini aktaran Yiğit, "Adıyaman yaylalarının geniş florası ve zengin çiçek çeşitliliği balımızı diğer ballardan ayırıyor. Analizlerde özellikle enzim değerlerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Son yıllarda yaptığımız testlerde prolin değeri 1368 ile 1517 arasında değişiyor. Bu, balımızın kalitesini ve doğal yapısını açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        “Avukata ver gitsin’ sözleri üzerine öldürüldü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Besni'de 84 yetiştiriciye otomatik yemlik dağıtıldı
        Besni'de 84 yetiştiriciye otomatik yemlik dağıtıldı
        Park halindeki motosiklet çalındı
        Park halindeki motosiklet çalındı
        Adıyaman'da kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi
        Adıyaman'da kurusıkıdan çevrilmiş bin tabanca ele geçirildi
        Yolda domuz sürüsü paniği Aniden yola çıkan domuz sürüsü paniğe neden oldu
        Yolda domuz sürüsü paniği Aniden yola çıkan domuz sürüsü paniğe neden oldu
        Adıyaman'da bin adet tabanca ele geçirildi
        Adıyaman'da bin adet tabanca ele geçirildi
        Çarpışan araçlar bulvarı trafiğe kapattı
        Çarpışan araçlar bulvarı trafiğe kapattı