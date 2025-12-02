Adıyaman'da bu sezon 650 ton civarında bal üretildi
Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Adıyaman'da, bu sezon yaklaşık 650 ton bal üretildi.
İlkbaharda yaylalara çıkarılan yaklaşık 90 bin kovan arıdan 650 ton balın elde edildiği kentte, havanın soğumasıyla birlikte arı yetiştiricileri kovanlarını köylere taşıdı.
Adıyaman Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar Yiğit, gazetecilere, sezonun sona erdiğini belirterek arıların yaylalardan indirildiğini söyledi.
Bereketli bir sezon yaşandığını ifade eden Yiğit, şöyle devam etti:
"2025 yılının sezon sonuna geldik. Arılarımızı yaylalardan indirdik ve sonbahar bakımlarını tamamlıyoruz. Bu aşamadan sonra herhangi bir müdahalede bulunmadan arılarımızı kışa hazırlayacağız. Sistemimize kayıtlı binin üzerinde arıcımız var. Şu an itibarıyla Adıyaman genelinde 92 bin kovana ulaştık."
Bu yıl rüzgarlar ve iklim koşullarının etkisiyle rekoltenin bir miktar düştüğünü dile getiren Yiğit, "Bu yıl kovan başına 5 ile 7 kilogram bal aldık. Önceki yıllarda bu miktarın 8 ile 10 kilogram arasında değişiyordu." dedi.
Kent genelinde toplam 650 ton civarında Adıyaman balı üretildiğini aktaran Yiğit, "Adıyaman yaylalarının geniş florası ve zengin çiçek çeşitliliği balımızı diğer ballardan ayırıyor. Analizlerde özellikle enzim değerlerinin Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülüyor. Son yıllarda yaptığımız testlerde prolin değeri 1368 ile 1517 arasında değişiyor. Bu, balımızın kalitesini ve doğal yapısını açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.
