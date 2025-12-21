Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişinin cesedine ulaşıldı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen kişinin cesedine ulaşıldı.
Saray Burnu mevkisinde dün arkadaşlarıyla bindikleri şişme botun devrilmesi sonucu baraj göletine düşen Fatih Çakır'ı (32) bulmak için başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.
Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Çakır'ın cenazesine ulaşıldı.
Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kahta ilçesinde dün, şişme botun alabora olmasıyla gölete düşen 4 kişi kurtarılmış, kaybolan Fatih Çakır için arama çalışması başlatılmıştı.
