        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri

        Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişinin cesedine ulaşıldı

        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:55
        Adıyaman'da şişme botun alabora olması sonucu baraja düşen kişinin cesedine ulaşıldı
        Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, şişme botun alabora olması sonucu Atatürk Baraj Göleti'ne düşen kişinin cesedine ulaşıldı.

        Saray Burnu mevkisinde dün arkadaşlarıyla bindikleri şişme botun devrilmesi sonucu baraj göletine düşen Fatih Çakır'ı (32) bulmak için başlatılan arama çalışmaları, sabah saatlerinde yeniden başladı.

        Dalgıç polislerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Çakır'ın cenazesine ulaşıldı.

        Cenaze, ekipler tarafından sudan çıkarılarak Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kahta ilçesinde dün, şişme botun alabora olmasıyla gölete düşen 4 kişi kurtarılmış, kaybolan Fatih Çakır için arama çalışması başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

