Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adıyaman Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde kaybettiği ailesinin mesleğini sürdürüyor

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesinin 5 ferdini kaybeden 35 yıllık saat ustası Gökmen Yıldız, babasının izinden giderek unutulmaya yüz tutan saat tamirciliğine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:23 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde kaybettiği ailesinin mesleğini sürdürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesinin 5 ferdini kaybeden 35 yıllık saat ustası Gökmen Yıldız, babasının izinden giderek unutulmaya yüz tutan saat tamirciliğine devam ediyor.


        Depremlerde annesi, babası, 2 kardeşini ve yeğenini kaybeden Yıldız, yarım asırlık aile mesleğini sürdürüyor.

        Çocuk yaşlardan beri babasının yanında yetişen Yıldız, "Bu meslek bize emanettir." diyerek 6 metrekarelik atölyede çalışma hayatına devam ediyor.

        Saat tamircisi Gökmen Yıldız, AA muhabirine, depremlerde ölen babası, ağabeyi ve kardeşiyle aynı mesleği sürdürdüğünü, halihazırda onların emanetine sahip çıktığını söyledi.

        Yıldız, şöyle devam etti:

        "Bu meslek, benim baba mesleğim. Babam 45-50 senedir bu işi yapıyordu. Depremde vefat etti. Biz de çocukluğumuzdan beri onun yanında gider gelirdik. Ailede 5 kişiyi kaybettim, 2 erkek kardeşim, annem, babam ve bir yeğenim vefat etti. Kardeşlerimin de kendi atölyeleri vardı, onlar da bu meslekte ustaydı. Hepsi işlerini severek yapıyordu. Şimdi ben tek başıma sürdürüyorum. Bu yüzden mesleği, baba emaneti olarak görüp sürdürüyorum."

        Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Yıldız, saatlerin anıları olduğuna inandığını anlattı. Yıldız, o yüzden yaptığı işi daha da önemsediğini vurguladı.

        Saat tamirinin dikkat gerektiren bir iş olduğuna değinen Yıldız, "Gözlük, mercek, büyüteç takıyoruz. En küçük parçayı bile görmek zorundasın. Arızayı tespit ediyor, ona göre işlem yapıyoruz. Eskiyi canlandırmak aslında çok güzel bir şey." dedi.

        Adıyaman'da saat tamirciliği yapan 2-3 esnafın kaldığını aktaran Yıldız, çırak bulamadıkları için bu mesleğin de birçok meslek gibi bitme aşamasına geldiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        CHP'li vekilin eski danışmanı gölde ölü bulundu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Kanser hastası eşini öldürdü
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Yazarlardan Galatasaray için flaş yorum: Okan Buruk'a yazar!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Korkunç gece! Oğlunu öldürüp intihar etti
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        Adana'da bir grup genç, başlık parasına karşı eylem düzenledi
        "Hakkınızı helal edin"
        "Hakkınızı helal edin"
        İşsizlikte tarihi dip
        İşsizlikte tarihi dip
        Altın ve gümüş rekora doymuyor
        Altın ve gümüş rekora doymuyor

        Benzer Haberler

        Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi tutuklandı
        Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı
        Madde kullandığı iddia edilen 2 şahıs hastaneye kaldırıldı
        Adıyaman'da sis etkili oldu
        Adıyaman'da sis etkili oldu
        Gölbaşı'nda KBB uzmanı Op. Dr. Aslan göreve başladı
        Gölbaşı'nda KBB uzmanı Op. Dr. Aslan göreve başladı
        Köy korucusu kazada yaralandı
        Köy korucusu kazada yaralandı
        Yol ortasındaki su samuru görüntülendi
        Yol ortasındaki su samuru görüntülendi