6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde kaybettiği ailesinin mesleğini sürdürüyor

ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ailesinin 5 ferdini kaybeden 35 yıllık saat ustası Gökmen Yıldız, babasının izinden giderek unutulmaya yüz tutan saat tamirciliğine devam ediyor.





Depremlerde annesi, babası, 2 kardeşini ve yeğenini kaybeden Yıldız, yarım asırlık aile mesleğini sürdürüyor.



Çocuk yaşlardan beri babasının yanında yetişen Yıldız, "Bu meslek bize emanettir." diyerek 6 metrekarelik atölyede çalışma hayatına devam ediyor.



Saat tamircisi Gökmen Yıldız, AA muhabirine, depremlerde ölen babası, ağabeyi ve kardeşiyle aynı mesleği sürdürdüğünü, halihazırda onların emanetine sahip çıktığını söyledi.



Yıldız, şöyle devam etti:



"Bu meslek, benim baba mesleğim. Babam 45-50 senedir bu işi yapıyordu. Depremde vefat etti. Biz de çocukluğumuzdan beri onun yanında gider gelirdik. Ailede 5 kişiyi kaybettim, 2 erkek kardeşim, annem, babam ve bir yeğenim vefat etti. Kardeşlerimin de kendi atölyeleri vardı, onlar da bu meslekte ustaydı. Hepsi işlerini severek yapıyordu. Şimdi ben tek başıma sürdürüyorum. Bu yüzden mesleği, baba emaneti olarak görüp sürdürüyorum."



Mesleğe çocuk yaşta başladığını ifade eden Yıldız, saatlerin anıları olduğuna inandığını anlattı. Yıldız, o yüzden yaptığı işi daha da önemsediğini vurguladı.



Saat tamirinin dikkat gerektiren bir iş olduğuna değinen Yıldız, "Gözlük, mercek, büyüteç takıyoruz. En küçük parçayı bile görmek zorundasın. Arızayı tespit ediyor, ona göre işlem yapıyoruz. Eskiyi canlandırmak aslında çok güzel bir şey." dedi.



Adıyaman'da saat tamirciliği yapan 2-3 esnafın kaldığını aktaran Yıldız, çırak bulamadıkları için bu mesleğin de birçok meslek gibi bitme aşamasına geldiğini sözlerine ekledi.

