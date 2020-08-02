Pencerede mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, pencerede mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın 1'inci katının pencere korkulanlarında mahsur kalan kedinin sesini duyanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangın merdivenini kullanarak yavru kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İndirilen kedi kısa sürede kaçarak gözden kayboldu. Çevredekiler kediyi kurtaran itfaiye erlerine teşekkür etti.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-08-02 21:27:51
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