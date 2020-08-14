Vali Çuhadar: “Sayılar bizi endişelendiriyor” “Vaka sayısında düşüş olmaz ise daha radikal tedbirler alabiliriz”

Covid19 nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının en yüksek seviyeye çıktığı Adıyaman’da Vali Mahmut Çuhadar, “Sayılar bizi endişelendiriyor, vaka sayılarında düşüş olmazsa daha radikal tedbirler almak durumunda kalabiliriz” dedi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, hastanelerde yatan Covid19 hastalarıyla ilgili rakamları paylaşarak, alınan tüm tedbirlere rağmen sayıların artışının önüne geçilemediğini dile getirdi. Hastanede 13’ü yoğun bakımda, 12’si entübe olmak üzere 107 hastanın yattığını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, salgının başladığı ilk günden itibaren ilk kez bu rakamlara ulaşıldığını kaydetti.

Vali Çuhadar, “Bütün alınan tedbirler, alınan uyarılara rağmen ilimizde vaka sayısının artışının önüne maalesef geçemiyoruz. Son birkaç günde, bu zamana kadar görmediğimiz sayıları gördük. O yüzdende halkımızı uyarma gereği hissettik. Maalesef aldığımız bütün karar ve tedbirlere rağmen salgının başladığı ilk günden bu yana ilimizdeki hastane servisinde yatan hasta sayısı ilk defa 107 hastaya ulaştı. 13 yoğun bakımda, 12 de entübe hastamız var. Bu sayılar bizi endişelendiriyor. Adıyamanlı hemşehrilerimizi de endişelendirmesi gerekiyor. Biz onları panik havasına sokmak için değil, ilimizde riskin yüksek olduğunu hatırlatmak ve dikkatini çekecek farkındalığı oluşturmak için bu açıklamaları yaptık. Halkımızdan ricam, yoğun olarak toplulukların oluştuğu, düğün, nişan, taziye törenleri, eş dost ziyaretlerinde maske, hijyen, mesafe kurallarının harfiyen uyulmasıdır. Adıyamanlı hemşehrilerimizden bizim özellikle ricamız maske, mesafe, hijyen kurallarına titizlikle uyulmasıdır. Aksi halde çok daha radikal tedbirler almak durumunda kalabileceğiz” şeklinde konuştu.

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