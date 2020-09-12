Adıyaman'da üç ayrı kaza: 4 yaralı



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, meydana gelen, biri zincirleme, üç ayrı kazada 4 kişi yaralandı.

İlk kaza, öğle saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı yöne giden sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 02 HD 990 minübüs, 02 KA 112 otomobil, 02 AB 969 plakalı otomobil ve 61 NJ 575 plakalı kamyonet çarpıştı. Zincirleme kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

Karapınar Mahallesi´nde ise öğle saatlerinde ise plakası ve sürücü öğrenilemeyen otomobil, Suriye uyruklu Amed Alnursi idaresindeki 02 MA 0674 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yine aynı saatlerde Eskisaray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Mahmut Şahin yönetimindeki plakasız motosiklete sürücüsüne TIR çarptı. TIR şoförü kaçarken motosiklet sürücüsü Şahin yaralandı.

Kazalarda yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-09-12 15:43:13



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