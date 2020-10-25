Motosiklet şarampole yuvarlandı; kuzenler Ali ve Ercan öldü

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet, şarampole devrildi. Kazada, motosiklette bulunan amca çocukları Ercan Yaman (17) ve Ali Yaman (18), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Kaş köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 02 HZ 390 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, motosiklette bulunan Ercan Yaman ile kuzeni Ali Yaman, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan kuzenler, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 2 kuzenin cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-10-25 16:15:57



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