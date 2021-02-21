Zabıta Ekipleri dilencilere göz açtırmıyor

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak dilenen şahıslara göz açtırmıyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından şehir merkezi, hastane ve mezarlıklarda yapılan denetimlerde halkın dini duygularını istismar edip, dilencilik yoluyla haksız para kazanan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada birçok dilenci yakalanarak haklarında cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.