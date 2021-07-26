Taklalar atan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar attıktan sonra bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi.



Edinilen bilgilere göre, F.D. idaresindeki 02 ABB 348 plakalı Hyundai marka otomobil, Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Taklalar atan otomobil bir ikametin bahçe duvarını yıktıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan A.G.’ye ait 27 ACL 690 plakalı otomobile dayanarak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası takla atan otomobilde bulunan sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza yapan araç olay yerine gelen trafik polis ekibinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.