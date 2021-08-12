Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yıldırım idaresindeki 46 LV 945 plakalı Hyundai marka otomobil ile Mikail Atlı idaresindeki 02 BJ 441 plakalı motosikletle Yeni mahallede çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mikail Atlı yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.