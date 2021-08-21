Adıyaman'da asılsız ihbar paniğe neden oldu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, çocukların maytap patlatmasının ardından yapılan 'bina yan yattı' ihbarı paniğe neden oldu.
Olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Hısnı Mansur Caddesi üzerinde 4 katlı binada patlama sesini duyanlar, binanın yan yattığı ihbarında bulunarak evlerini boşalttı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde olumsuz bir durumu rastlanmadı, çocukların maytap patlattığı belirlendi. Yaşanan kısa süreliği paniğin ardından vatandaşlar evlerine geri döndü.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2021-08-21 14:27:23
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.