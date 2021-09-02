Mahalle arasındaki otluk yangını korkuttu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da binalar arasındaki otluk alanda çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

Yangın, Altınşehir Mahallesi, Küçük Sanayi Sitesi yanındaki konutların bulunduğu yerde meydana geldi. Yol kenarında bulunan çöp konteynerine atılan ateş, otluk alana sıçradı. Yangın hızla büyüdü. Alevler konutlara sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.