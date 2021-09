Samsat'ta aşı bilgilendirme toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde korona virüs aşısı ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya Samsat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Sonuç, Hastane Müdürü Hüseyin Çintemur, ilgili diğer daire amirleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. Samsat Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Osman Sonuç yaptığı açıklamada vatandaşların bilinçlendirilmeleri için muhtarlara büyük görev düştüğünü belirterek, hayatın normale dönmesi amacıyla Samsat'ta aşı yaptırma oranının daha da arttırılması için günün 24 saatinde görevde olduklarını söyledi. Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ise yaptığı açıklamada, Covid19 salgınıyla mücadelede aşı konusunda vatandaşların bilinçlendirilerek aşılama çalışmalarının daha hızlı ve etkin bir şekilde devam ettirilmesi konusunda herkesin üzerine düşün görevi layıkıyla yapması gerektiğini vurguladı. Kaymakam Alemdaroğlu, "Yapılan açıklama ve istatistikler gösteriyor ki, vaka sayılarının büyük çoğunluğu, pozitif çıkan hastalarda hastalığı ağır geçirenler ve ne yazık ki ölümlerin çoğu genelde aşı olmayanlardan oluşuyor. Vatandaşlarımızın gerçeği yansıtmayan yalan yanlış bilgilere itibar etmeden, bir an önce aşı olmaları için doğru bilgilendirilmeleri gerekiyor. Vatandaşlarımızın sağlığı için ekiplerimiz her an hazır beklemektedirler. Köylerimizde veya tarlalarında işleri başında olan vatandaşlarımız için mobil ekiplerimiz her an hizmet vermeye hazırdırlar. Bu anlamda hepimize görev düşmektedir ve sağlığımız için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" diye konuştu.

Atatürk Baraj Gölü kıyısında yapılan toplantı sonrasında aşı sırası gelen bazı muhtarlara aşıları yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.