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        Haberler Bilgi Gündem Adiyat suresi Türkçe okunuşu: Adiyat suresi Türkçe meali, tefsiri, nuzülü ve konusu nedir? Adiyat ne demek, sure kaç ayetten oluşur?

        Adiyat suresi Türkçe okunuşu: Adiyat suresi Türkçe meali, tefsiri ve konusu nedir?

        11 ayetten oluşan Adiyat suresi, iniş sırasına göre 14. sure olup; Mekke dönemide inmiştir. İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir. Peki, Adiyat suresi nasıl okunur? Adiyat suresi Türkçe meali ve tefsiri nedir? İşte, Adiyat suresi okunuşu, konusu, meali, tefsiri ve sure hakkında diğer detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 11.12.2024 - 11:45
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        1

        Adiyat suresi, Mekke döneminde inmiş olup 11 ayetten oluşur. 'Adiyat' kelime anlamı olarak 'hızlı koşan atlar' anlamına gelir. Surede insandoğlunun dünyevi düşkünlüğü ve ahiret hayatı için çabasızlığı konu alınır. Peki, Adiyat suresi Türkçe nasıl okunur, Türkçe meali nedir? Adiyat suresi tefsiri nedir? İşte, Adiyat suresi okunuşu, nuzülü, konusu, Türkçe okunuşu, meali, tefsiri ve diğer detaylar...

        2

        ADİYAT SURESİ KONUSU NEDİR?

        İnsanoğlunun nankörlüğü ve mala düşkünlüğü, ahiret hayatı için harcama yapmaması ve bu yüzden onu kötü bir sonucun beklediği söz konusu edilmektedir.

        3

        ADİYAT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

        Bismillahirrahmanirrahim

        1.Vel adiyati dabha

        2.Fel muriyati kadha

        3.Fel muğırati subha

        4.Fe eserne bihı nak'a

        5.Fe vesatne bihı cem'a

        6.İnnelinsane li rabbihı le kenud

        7.Ve innehu ala zalike le şehıd

        8.Ve innehu li hubbil hayri le şedıd

        9.E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur

        10.Ve hussıle ma fis sudur

        11.İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

        4

        ADİYAT SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

        1, 2, 3, 4, 5, 6.Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

        7.Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.

        8.Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

        9, 10, 11.Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

        5

        ADİYAT SURESİ TEFSİRİ

        Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, o günün insanının gözünde çok değerli olan bu varlıklar üzerine yemin ederek müteakip âyetlerdeki mesajın gerçekliğine ve önemine dikkat çekmektir.

        6

        ADİYAT SURESİ NUZÜL

        Mushaftaki sıralamada yüzüncü, iniş sırasına göre on dördüncü sûredir. Asr sûresinden sonra, Kevser sûresinden önce Mekke’de inmiştir. Medine’de indiğine dair rivayetler de vardır (bk. Şevkânî, V, 566).

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