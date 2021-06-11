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İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in, endüstriyel ürünler için son derece önemli olan sızdırmazlık özelliğinin, hızlı, ekonomik ve güvenilir biçimde kontrol edilmesini sağlayan test cihazları geliştiren girişimi Adlema, TRAngels’tan 1 milyon TL’lik yatırım aldı.

Yatırım süreciyle ilgili konuşan Adlema Kurucu Ortaklarından Barış Hökevek, “Türkiye’de bu konuda uzmanlaşarak faaliyet gösteren tek yerli firma olmanın sorumluluğunu taşıyoruz. Sızdırmazlık testleri konusunda farklı yöntemler ve uçtan uca çözümlerimizle yerli üreticimizin rekabet gücünün arttırılmasına destek olurken, ihracatımızla da ülkemize katma değer yaratmayı hedefliyoruz. Alanımızda dünyada söz sahibi olmak amacıyla çıktığımız yolda, yerel ve global pazarlarda fayda sağlayabilecek potansiyele sahip, girişim projelerine yatırım ve danışmanlık yapan TRAngels’ın hayalimize ortak olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Adlema, İTÜ Çekirdek’in her yıl girişimlerin en iyilerini belirlediği Big Bang Start-up Challenge’ta finalist olarak ödüle layık görüldü. TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerinden de yararlandı.