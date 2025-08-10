Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Adli tatil tarihleri 2025: Adli tatil ne zaman başladı, ne zaman bitiyor, adli tatilde mahkemeler açık mı davalar görülüyor mu?

        Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün var? Adli tatilde hangi davalara bakılır?

        Her yıl olduğu gibi bu yıl da 20 Temmuz itibarıyla adli tatil süreci başladı. Bu süre zarfında, yargı faaliyetleri tamamen durmasa da yalnızca kanunda belirtilen acil nitelikteki dava ve işlemler, nöbetçi mahkemeler aracılığıyla yürütülüyor. Özellikle tutuklu sanıkların yargılamaları, ivedi görülen işler ve bazı ihtiyati tedbir talepleri adli tatil dışında tutuluyor. Buna karşın, Anayasa Mahkemesi adli tatil uygulamasına tabi olmadığından çalışmalarına yıl boyunca ara vermeden devam ediyor. Peki, adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 14:41 Güncelleme: 10.08.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        20 Temmuz’da başlayan adli tatil ile birlikte yargı süreçlerinde geçici bir duraklama dönemine girildi. Bu süreçte yalnızca nöbetçi mahkemeler görev yaparak tutuklu yargılamalar, acil niteliğe sahip davalar ve belirli hukuki işlemleri yürütüyor. Diğer dava ve duruşmalar ise adli tatil bitene kadar beklemeye alınıyor. Hakim, savcı ve diğer yargı personeli için izin dönemine de denk gelen bu uygulama, mahkemelerdeki yoğunluğu kısa süreliğine azaltıyor. Peki, adli tatil hangi tarihte sona erecek? İşte, sürecin bitiş tarihi ve önemli ayrıntılar…

        2

        2025 ADLİ TATİL TARİHLERİ: ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor. Yeni adli yıl, 1 Eylül pazartesi Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        3

        ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILIR?

        Tatil süresince adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

        Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev alacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

        Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        Denizcilik fakültesi öğrencisinin kahreden ölümü!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        Beşiktaş'ta Sancho çılgınlığı
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        Cuesta adım adım ayrılığa!
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        AK Parti'den 10 Ağustos mesajları
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        Fenerbahçe'den transferde geri adım!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"