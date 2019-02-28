Adliyelerin mesai saatleri

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren adliyeler, il ve ilçelerde hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli kamu kurumlarıdır.
Adliye binaları, birçok il ve ilçede genel olarak valilik veya kaymakamlık binalarının yanında bulunurlar. yanında hizmet verirler. Adliye içinde mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri bulunur.
Peki adliyeler sabah kaçta açılır, akşam kaçta kapanır? Vatandaşların hukuki işlemlerinde ziyaret ettiği adliyelerin çalışma saatleri nedir? İşte adliye çalışma saatleri 2019…
ADLİYELERİN MESAİ SAATLERİ
Adliyeler hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Adliyeler, saat 12.00-13.00 arasında ise öğle tatiline girmektedir.
Adliyeler, hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.
Adliyeler 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatillerde; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda hizmet vermemektedir.
T.C. ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM ADRESLERİ
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Soru ve sorunlarınızla ilgili Adalet Bakanlığından bilgi almak istiyorsanız; telefon numarası 0312 417 77 70, faks numarası 0312 419 33 70, e-posta adresi info@adalet.gov.tr'dir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.