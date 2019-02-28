Adliyelerin mesai saatleri

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren adliyeler, il ve ilçelerde hukuk ve adalet işlerine bakmakla görevli kamu kurumlarıdır.

Adliye binaları, birçok il ve ilçede genel olarak valilik veya kaymakamlık binalarının yanında bulunurlar. yanında hizmet verirler. Adliye içinde mahkemeler, savcılıklar, icra daireleri bulunur.

Peki adliyeler sabah kaçta açılır, akşam kaçta kapanır? Vatandaşların hukuki işlemlerinde ziyaret ettiği adliyelerin çalışma saatleri nedir? İşte adliye çalışma saatleri 2019…

ADLİYELERİN MESAİ SAATLERİ

Adliyeler hafta içi saat 08.30 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Adliyeler, saat 12.00-13.00 arasında ise öğle tatiline girmektedir.

Adliyeler, hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri kapalıdır.

Adliyeler 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 15 Temmuz, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi resmi tatillerde; Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda hizmet vermemektedir.

T.C. ADALET BAKANLIĞI İLETİŞİM ADRESLERİ

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Kızılay-Ankara'da bulunmaktadır. Soru ve sorunlarınızla ilgili Adalet Bakanlığından bilgi almak istiyorsanız; telefon numarası 0312 417 77 70, faks numarası 0312 419 33 70, e-posta adresi info@adalet.gov.tr'dir.