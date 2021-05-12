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Adnan Menderes Müzesi'nde açılış aşamasına gelindi

Merhum başbakan Adnan Menderes'in anısını yaşatmak amacıyla Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi girişi, Çine Çayı yanında inşa edilen Adnan Menderes Müzesi'nde son rötuşlar yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cuma namazını Adnan Menderes Müzesi'ndeki camide kılıp müzeyi ziyaret etme ihtimaline karşı Müze ve çevresinde yoğun bir çalışma başlatıldı

Adnan Menderes Müzesi'nde açılış aşamasına gelindi
Son rötuşlar yapılıyor
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İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bizzat takip ettiği ve Aydın Valiliği himayesinde inşa edilen, 27 Mayıs 1960 darbesi ile idam edilen Demokrasi şehidi Adnan Menderes'in hatıralarının yaşatılacağı Adnan Menderes Müzesi'nin açılışa hazır geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacağı belirtilen Müze ve çevresinde hummalı bir hazırlık yapılıyor.

Adnan Menderes dönemine ait eserlerin sergileneceği müzenin Yassıada günlerinde hasretini belirttiği Çine Çayı'nın kenarına inşa edildi. Adnan Menderes Müzesi, gerek içerisinde bulunan envanterleri, gerekse atmosferi ile ziyaretçilerini o döneme götürecek. 90 dönüm arazi üzerinde, 840 metrekarelik üç kattan oluşan Adnan Menderes Müzesi, Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak inşa edildi. Müzeye ve Çakırbeyli Mahallesi'ne ulaşımı sağlayan yol üzerindeki beton köprü de Adnan Menderes'in yaptırdığı köprü olarak tescillendirildi. Müzenin girişinde sol taraftaki camekanda Adnan Menderes'in 1950-60 dönemi arasında kullandığı makam aracı, sağ taraftaki camekanda ise kullandığı traktörü sergilenecek.
Adnan Menderes Müzesi başlı başına ziyaretçilerini tarihle buluşturacak, günlerini dolu dolu geçirmelerini sağlayacak bir yer olarak tasarlandı. Müzenin bulunduğu alanda tescilli iki adet yel değirmeni de aslına uygun olarak yeniden faaliyete geçirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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