Adnan Oktar ve Oktar'ın suç örgütüne üye oldukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı bulunan 235 kişinin yakalanması için İstanbul başta olmak üzere 5 ilde eş zamanlı oeprasyon yapıldı. Operasyondaki hedeflerin başında ise Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'deki evi vardı.

Peki, Adnan Oktar'ın evi nerede ve İstanbul'da Adnan Oktar'ın kaç tane evi var? İşte cevabı...

ADNAN OKTAR'IN EVİ NEREDE?

Adnan Oktar'ın operasyon düzenlenen evi İstanbul Çengelköy'de bulunuyor. Öte yandan Adnan Oktar'ın polisleri gözünce Sarıyer'de gizli bir eve kaçmaya çalıştığı iddia edildi. Oktar'ın kaçacağı iddia edilen evin kendisine veya örgütündeki kişilere ait olduğu tahmin ediliyor. Bunun dışında Adnan Oktar'ın İstanbul Silivri'de evinin olduğu ve buradan internet ve televizyon yayın yapıldığı biliniyor.

ADNAN OKTAR'IN EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, Adnan Oktar'ın evine düzenledikleri operasyonda adeta bir cephanelik ele geçirdi. Evde yapılan aramalarda uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Adnan Oktar grubuna yönelik düzenlenen operasyonda ele geçirilen malzemeler şoke etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerince Adnan Oktar'ın evinde yapılan aramalarda adeta bir cephanelik bulundu. Aramalarda ele geçirilen uzun namlulu tüfekler, tabancalar ve bunlara ait mühimmatlar dikkat çekti.