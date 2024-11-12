Adnan Oktar örgütüyle irtibatlı olduğu iddiasıyla 4 hakim ve savcının yargılanmasına başlandı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında, Adnan Oktar suç örgütü davasına ilişkin yerel mahkeme kararını bozan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin eski başkanı Reyhan Yaman ile daire üyeleri Derya Bayburtluoğu ve Ahmet Mahnaoğlu hazır bulundu. Eski İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salihoğlu ise duruşmaya katılmadı.

Kimlik tespiti ve iddianame yerine geçen son soruşturmanın açılması belgesinin hatırlatılmasının ardından sanıkların savunmaları alındı.

Reyhan Yaman, Adnan Oktar örgütü davasında bozma kararı verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açıldığını belirterek, istinaf mahkemelerinin bozma yetkilerinin yasal olarak düzenlenmiş olduğu hatırlatmasında bulundu.

Bozma kararlarının doğru olduğunu savunan Bayburtluoğlu, "Biz okuduk dosyayı, beyandan başkaca bir delil bulamadık." dedi. Bayburtluoğlu, Adnan Oktar silahlı suç örgütü dava dosyasıyla ilgili dönemin Daire Başkanı Yaman dahil hiç kimseden telkin ya da tavsiye almadığını belirtti.

Derya Bayburtluoğlu ise Adnan Oktar silahlı suç örgütü davasında vicdani kanaatlerine göre bozma kararı verdiklerini, benzer durumlarda daha önce Yargıtay dairelerince de verilmiş bozma kararlarının bulunduğunu dile getirdi.

Söz konusu davada eksikliklerin bulunması nedeniyle bozma yönünde karar verdiklerini belirten Yaman, Adnan Oktar silahlı suç örgütüyle hayatının hiçbir döneminde yolunun kesişmediğini savundu. Yaman, "Verilen karar takdir yetkisi aşılarak verilmiş bir karar değildir." ifadesini kullandı.

Adalet mekanizmasında örgütü savunan savcıların bulunduğunu belirten Develioğlu, sanıklardan Salihoğlu'nu bu kapsamda tanıdığını, zaman zaman kendisine para verdiğini ileri sürdü.

Fırat Develioğlu, 2000'de örgütten ayrılana kadar "örgütün 2 numarası" olduğunu belirterek, Adnan Oktar silahlı suç örgütünü "melanet çetesi" olarak niteledi.

Ahmet Mahnaoğlu ise söz konusu dosyada verilen kararın "yargısal takdir hakkı" kapsamında olduğu yönünde savunma yaptı.

Develioğlu, 1999'da örgüte yönelik bir soruşturma kapsamında Adnan Oktar dahil kendisinin de arasında olduğu bazı kişilerin tutuklandığını, serbest kalmasının ardından Kazakistan'a yerleştiğini ve örgütle bağını kopardığını ifade etti.

Müşteki Hatice Ural, 17 yaşındayken örgütün tuzağına düştüğünü ve 34 yaşına kadar örgütten kurtulamadığını belirtti. Örgütün "dini telkinlerle kişilerin beyinlerini yıkadığını" belirten Ural, örgütü "korku imparatorluğu" olarak niteledi.

Ural, bir dönem örgüte ait A9 televizyonunda da görev yaptığını belirterek, "Adnan Oktar'ın sapkınlıklarını iyice görmeye başladım ve örgütten ayrıldım." dedi.